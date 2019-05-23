وصول المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها بشكل تدريجي

بنغازي 23 مايو 2019 (وال) – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس الأربعاء الانتهاء من أعمال تشغيل جميع الآبار العاملة والمضخات الرئيسية وتعبئة خط أنابيب نقل المياه (الشويرف ترهونة ).

وأضاف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تمت تعبئة خطوط نقل المياه ترهونة طرابلس وترهونة مدن الجبل.

وأشار الجهاز ، إلى أن فرق الصيانة والتشغيل وغرفة التحكم الرئيسية تمكنت من صيانة منظومة الحساونة سهل الجفارة، دخول المياه إلى مدينة طرابلس مع نهاية اليوم 17 رمضان 1440، وبمعدلات تزداد بشكل تدريجي لتصل جميع المناطق خلال 48 ساعة وتعود إلى طبيعتها.

وفي تصريح سابق قال مسؤول الإعلام في جهاز تنفيذ وإدارة جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي إن عملية توقف الضخ، تم بعد اقتحام موقع “الشويرف” من قبل مجموعة مسلحة، وإجبار العاملين فيه على إغلاق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول حتى يتم تحقيق مطالبهم .

وأوضح توفيق الشويهدي أنه سيتم قطع المياه يوم الاثنين على العاصمة طرابلس، وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان، وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل .

وأكد توفيق الشويهدي أن إدارة الجهاز تنأى عن كافة الخلافات والصراعات، وأن الجهاز جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب توفيق الشويهدي كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة، بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه، ومحطات التحكم، ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة، وأن المياه هبة الله للجميع ولا ينبغي استخدامها للمساومة أو إملاء الشروط تحت أي ذريعة.(وال – بنغازي) ف م/أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال