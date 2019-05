تركيا تؤكد.. أوقفنا استيراد النفط الإيراني التزاماً بالعقوبات الأمريكية

أكد مسؤول تركي رفيع أن بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد النفط الإيراني، التزاماً منها بالعقوبات الأمريكية على طهران.

حيث نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في وفد الخارجية التركية إلى واشنطن قوله:

“بصفتنا حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، فإننا نحترم العقوبات”.

كما أكد المسؤول التركي الذي طلب عدم ذكر هويته، أن بلاده توقفت اعتباراً من 2 مايو عن استيراد النفط الإيراني.

هذا وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن عدم تسجيل الصين أي طلبات جديدة لشراء النفط من إيران، وأن بكين قد تراجعت عن تصريحاتها السابقة، التي أعلنت فيها عدم نيتها الانصياع للعقوبات الأمريكية على إيران.

وذكرت رويترز أن عملاقي النفط “سي إن بي سي” و”سينوبك”، لم يسجلا أي طلبات لشراء النفط الإيراني لهذا الشهر.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، إعفاءات لمدة ستة أشهر من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران انقضت في 2 مايو.

