“محاسبة البيضاء” يُطالب بإحالة القوائم المالية 

خاطب ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء كافة رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمصارف العامة والمحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية وما في حكمها بضرورة تقديم بيانات ميزانياتها وحساباتها الختامية، موضحا أن الكثير من المؤسسات لم تقدم الإجراءات القانونية التي أشار الديوان إلى أنها تندرج ضمن قانون النشاط التجاري للعام 2010.

وحذر الديوان المؤسسات المعنية في كتابه من أن التأخر في تقديم الإجراءات المالية يعرقل عملية المراقبة على المؤسسات العامة، مشددا على أهمية استكمال الإجراءات المتأخرة قبل نهاية العام الجاري.

ونوه الديوان بأنه على كافة المؤسسات أن تعمل على تقديم القوائم المالية للمجالس الإدارية والجمعيات العمومية، وأن تعتمد كافة القوائم المالية باعتماد المجالس الإدارية التابعة لها على أن تقر بمسؤليتها عن البيانات المحالة للديوان.

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