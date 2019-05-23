السيوي يكشف عن اجراءات صارمة بشأن مزودجي “أرباب الأسر”

كشف مدير إدارة أرباب الأسر في المصرف المركزي- سالم السيوي عن اجراءات صارمة بشأن المتحصلين على مخصصات “أرباب الأسر” بشكل مزدوج.

وأعلن السيوي في تصريحات اعلامية بثتها قناة 218 أنه سيتم إيقاف معاملات المتحصلين على مخصصات أرباب الأسر بشكل مزدوج في الأعوام المقبلة إلى حين تسوية أوضاعهم وسنطالبهم برد المبالغ التي استلموها دون وجه حق.

وكان مدير مشروع أرباب الأسر “سالم السيوي” قد صرح في وقت سابق أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول تجهيز المصرف المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر بشهر يونيو القادم لسنة 2019، مشيرا إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة و مجرد إشاعات .

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