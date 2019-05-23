“التجارة والتنمية” يُفعّل السحب النقدي ببطاقة كنزي

شرع مصرف التجارة والتنمية يوم أمس الأربعاء في العمل ببطاقة السحب النقدي “كنزي” من خلال آلات السحب الموجودة في أربعة فروع بمدينة بنغازي.

وأضافت إدارة المصرف عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” أن نقاط السحب الآلي تعمل على مدار اليوم في فروع برج الإدارة العامة ووكالة البركة بالإضافة لوكالتي الفويهات وشارع عشرين.

وأوضحت أن قيمة السحب على البطاقة ستكون 240 دينارا كل أسبوع دون احتساب أي عمولة، كما شددت الإدارة على كافة العملاء لمن لا يمتلك بطاقة السحب التوجه لمركز البطاقات ليتمكن من الحصول عليها.

يُشار إلى أن مصرف التجارة والتنمية كان قد استأنف مُؤخراً خدمة توزيع السيولة النقدية لكافة زبائنه عن طريق المصارف المتنقلة في بنغازي بقيمة سحب تصل إلى 240 دينارا.

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