تراجع جديد للدينار مقابل الدولار والذهب بـالسوق الموازي

سجلت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو المزيد من الارتفاع مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الخميس، بعد ارتفاع طفيف شهدته تعاملات يوم أمس.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي صعودا طفيفاً اليوم حيث بلغت قيمته 4.44.25 دينار للبيع و4.43 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق الموازية، بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم تراجعا طفيفا حيث بلغ سعره 4.91 دينار بفارق قرش عن اغلاق يوم امس، فيما شهد سعر الجنية الاسترليني استقراره حيث بلغت قيمته 5.60 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 صعوده حيث بلغت قيمته 133.5 دون تغيير بإرتفاع قدره نصف دينار.

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