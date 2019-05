الصين تتهم أمريكا بالبلطجة الاقتصادية بسبب هواوي

وجهت الحكومة الصينية اتهامات للسلطات الأمريكية بممارسة “البلطجة الاقتصادية” من خلال فرض إجراءات تقييدية على شركة هواوي.

حيث قال وزير الخارجية الصيني، وان يي، في تصريح أدلى به الأربعاء على هامش اجتماع وزاري لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك:

“استخدام الولايات المتحدة السلطة الحكومية من أجل ممارسة ضغوط، لا سبب لها، على شركات صينية خاصة مثل هواوي، ليست إلا بلطجة اقتصادية”.

وتابع وان يي:

“من يسلك السبيل الصحيح سيتلقى الدعم، ومن ضله لا يعثر على العون. سياسة الولايات المتحدة، التي يعتبر الأمريكيون أنفسهم وفقا لها أعلى من الآخرين، لن تلقى دعم المجتمع الدولي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 15 مايو، قانوناً أعلن بموجبه حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لحماية البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية للبلاد من “التهديدات الخارجية”.

وبموجب هذا القرار، أدرجت وزارة المالية الأمريكية شركة هواوي الصينية العملاقة، التي أعلنت مؤخرا عن تطوير تقنيات “5G” للاتصال الإلكتروني، في القائمة السوداء.

