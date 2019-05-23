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ارتفاع جديد لاسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 23 مايو 2019

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 23 مايو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.445 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.42 دينار

اليورو 4.91 دينار

الجنية الإسترليني 5.55 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.44 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 3.21 دينار

الدينار الأردني 6.10 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.435 دينار

كسر الذهب عيار 18 133 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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