ارتفاع جديد لاسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 23 مايو 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 23 مايو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.445 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.42 دينار
اليورو 4.91 دينار
الجنية الإسترليني 5.55 دينار
الليرة التركية 0.72 دينار
الدينار التونسي 1.44 دينار
الجنية المصري 0.24 دينار
الدولار الكندي 3.21 دينار
الدينار الأردني 6.10 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.435 دينار
كسر الذهب عيار 18 133 دينار
كسر الفضة 1.75 دينار
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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