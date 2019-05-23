اقتصاد

مؤسسة النفط تطالب القيادة العامة بالإفراج عن الفاخري

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها للإفراج الفوري عن رئيس اتحاد عمال النفط سعد دينار الفاخري، الذي تم اعتقاله بتاريخ 29 أبريل الماضي قرب منزله في مدينة سلوق من قبل مجموعة تابعة للقيادة العامة.

وأعربت المؤسسة في بيان، مساء الخميس، عن رفضها القاطع لكافّة أشكال العنف والخطف والاعتقال التعسفي، داعية القيادة العامّة إلى الوفاء بتعهداتها بالإفراج عن الفاخري وإعادته إلى أهله وذويه سالما.

وأشارت “مؤسسة النفط” إلى أنها جهة مستقلة ومحايدة، مؤكدة ضرورة إبعاد قطاع النفط عن الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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