“كمية وقود” لا تروي ظمأ تراغن للوقود

شرعت محطة صقور الجنوب لتعبئة وبيع الوقود في تراغن، في توزيعها على المواطنين بعد وصول كمية جديدة إلى المحطات في بلدية تراغن قادمة من المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الشحنة لمعالجة النقص الحاد للوقود في تراغن وارتفاع سعره في السوق الموازية والذي يتجاوز الدينارين للتر الواحد.

وتسعى إدارة المحطة لتوزيع الكمية المتوفرة لديها وهي 100 ألف لتر من وقود البنزين و50 ألف أخرى من مادة النافتة، خلال ثلاثة أو أربعة أيام لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتعبئة سياراتهم.

ولا يأمل المواطن في بلدية تراغن والمناطق المجاورة الكثير، فحلمه لا يتجاوز أن تستمر عملية وصول الوقود لتخفيف معاناته مع جشع “تجار الأزمات” وسطوة السوق الموازية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية