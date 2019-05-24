قرب صرف معاشات ومرتبات التضامن الاجتماعي

قامت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة بإحالة المعاشات الأساسية ومرتبات موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لشهري أبريل ومايو.

وأشار بيان صادر عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إلى استلامها صكا بمبلغ هذه المعاشات والمرتبات مؤكدة أن العمل جار الآن على إحالتها إلى كافة الفروع والمراكز التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لتكون في المصارف مع بداية الأسبوع القادم.

وثمنت الهيئة جهود وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة لتسهيل كافة إجراءات تأمين هذه المعاشات والمرتبات.

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