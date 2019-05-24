كاجمان وبو مطاري يبحثان الترتيبات المالية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان اجتماعا بديوان رئاسة وزراء حكومة الوفاق مع وزير مالية الوفاق فرج بو مطاري.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع الترتيبات المالية للعام الحالي والخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة ديون المرتبات المتأخرة وإعادة جدولتها بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المتخذة فيما يخص الميزانيات التي ستمنح للبلديات بما يتماشى مع المرحلة الحالية ولتأمين احتياجات النازحين من مناطق الاشتباكات.

إلى ذلك

قدم عميد بلدية غات عرضا لكاجمان النائب بالمجلس تضمن أبرز المعوقات التي تعطل سير العمل في البلدية والتي كان لها الدور بتدني مستوى الخدمات في مختلف المجالات.

ومن جهته أفاد كاجمان بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يسعى لتذليل الصعوبات التي يعانيها سكان الجنوب وتوفير كل احتياجاتهم مؤكدا أنه سيقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الخطوات المتخذة بشأن المنطقة الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية