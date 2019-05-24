أسعار النفط تنتعش من جديد

طرابلس-العنوان

انتعشت أسعار النفط من جديد اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها خلال جلستين سابقتين، حيث ارتفعت إلى نحو 69 دولارا للبرميل، لكنها تظل متجهة صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017، مما يشير إلى وفرة الإمدادات في أكبر مستهلك للخام في العالم.

في غضون ذلك، تأثرت الأسعار سلبًا جراء مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتطور ليصبح أكثر ترسخا.

وارتفعت خام القياس العالمي برنت 98 سنتا إلى 68.74 دولار للبرميل لكنه يظل على مسار الانخفاض نحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا إلى 58.66 دولار للبرميل.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، الإنتاج منذ يناير بهدف تقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

المصدر-(رويترز)

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