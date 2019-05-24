الحكومة المؤقتة تتخذ خطوات فعّلية لحل أزمة شحّ الوقود والمحروقات بمناطق غرب ليبيا

بنغازي 24 مايو 2019 (وال)- أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، اتخاذ خطوات فعّلية لحل أزمة شحّ الوقود والمحروقات بمناطق غرب ليبيا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية السيد البهلول الصيد مساء الخميس ببلدية بنغازي، بحضور الناطق باسم الحكومة السيد حاتم العريبي، ومسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط، والشركات المزودة بالوقود بالمنطقة الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية لتزويد المناطق المحررة بالغرب الليبي بالوقود، بناء على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني.

وأضاف العريبي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إيصال الوقود إلى مناطق غرب ليبيا، من خلال هذه الشركات بتأمين وزارة الداخلية، والقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح العريبي أن الاجتماع أثمر الاتفاق على تزويد كل مناطق غرب ليبيا بالوقود من مستودعات المنطقة الشرقية، وذلك بعد قطع إمدادات الوقود عنها من قبل الحشد الميليشياوي الإرهابي التابع لفايز السراج، والمسيطرة على مستودعات الوقود في كل من مصراتة وطرابلس.

هذا وتُعاني معظم مناطق ومدن غرب البلاد، نقصًا شديدًا في المحروقات بسبب سياسات الرئاسي غير الدستوري، الذي يُحاول معاقبة هذه المدن والمناطق حيال موقفها من السلطات الشرعية ودعمها. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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