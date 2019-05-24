اللواء عبد السلام الحاسي ينفي تراجع القوات المسلحة جنوب طرابلس

طرابلس 24 مايو 2019 (وال) – رد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي على أنباء تراجع القوات المسلحة العربية الليبية ومزاعم المليشيات الموالية للوفاق بشأن تحقيقها تقدمًا في المعارك الدائرة جنوب طرابلس، مؤكدًا أن ما يحدث هو العكس تمامًا.

وأكد الحاسي في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن القوات المسلحة تقدمت نحو عشرة كيلومترات، مؤكدًا أن القوات المسلحة تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس وبقية المحاور تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة.

وكشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية النقاب عن أن عدم إقدام القوات المسلحة على قصف مقر عمليات السراج في القاعدة البحرية لطرابلس المعروفة باسم بوستة يرجع إلى ما وصفه بـ”ترتيبات خاصة للجيش في هذا الشأن” لكن دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وبخصوص عدم إيقاف الجيش لشحنة السلاح التركية التي دخلت الأراضي الليبية أخيرًا، قال اللواء الحاسي إن دخول هذه الأسلحة إلى ميناء طرابلس كان لهدف سيتم إيضاحه لاحقًا في إشارة إلى أن الجيش كان يعلم مسبقًا بموعد وصول هذه الشحنة. (وال- طرابلس) ع ع

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