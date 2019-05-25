ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 25 مايو 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.445 دينار 4.435 دينار اليورو 4.91 دينار 4.83 دينار الجنية الاسترليني 5.6 دينار 5.52 دينار الليرة التركية 0.72 دينار 0.64 دينار الدينار التونسي 1.44 دينار 1.36 دينار الجنية المصري 0.24 دينار 0.232 دينار الدولار الكندي 3.21 دينار 3.13 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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