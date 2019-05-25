اقتصاد

توزيع 150 ألف لتر بنزين لبلدية غات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت شركة البريقة في المنطقة الشرقية في إرسال دفعات جديدة من وقود البنزين لمناطق بلدية غات.
وبحسب المركز الإعلامي للبلدية فإن قافلة وقود بنزين انطلقت في وقت مبكر من يوم الجمعة من مستودعات رأس المنقار التابعة لشركة البريقة في بنغازي قاصدة محطة منطقة البركت.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القافلة مُحملة بخمسين ألف لتر بالإضافة إلى تخصيص مئة ألف لتر من البنزين لمحطة العوينات.

وكان المركز الإعلامي قد أعلن في وقت سابق عن اتفاقية بين المجلس البلدي وشركة البريقة في بنغازي لتوفير الوقود بعد أن انقطعت الإمدادات من طرابلس بسبب الاشتباكات الدائرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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