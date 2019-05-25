ارتفاع مفاجئ لليورو والدولار مقابل الدينار بالسوق الموازي

سجلت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو تسجيل ارتفاع جديد مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم السبت، بعد مستويات متذبذبة خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعه اليوم حيث بلغت قيمته 4.45 دينار للبيع و4.44 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق الموازية، بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم الخميس الماضي.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ سعره 4.94 دينار بفارق خمسة قروش عن اغلاق يوم الخميس، فيما شهد سعر الجنية الاسترليني ارتفاعا طفيفا حيث بلغت قيمته 5.58 دينار.

كما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه حيث بلغت قيمته 134 بزيادة قدرها نصف دينار عن سعر الاغلاق ليوم الخميس.

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