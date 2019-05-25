عميد بلدية أبو سليم: تخصيص 4.6 مليون دينار للبلدية وهذا موعد صرفها

أكد عميد بلدية أبو سليم “عبد الرحمن الحامدي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية مساء الجمعة إن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قام بتخصيص مليون و600 ألف دينار لبلدية أبو سليم لدعم النازحين، مضيفاً أنه في حال استكمال إجراءات بالمصرف المركزي سيتم صرف المبلغ للبلدية.

وأضاف الحامدي في تصريحات اعلامية أن المباني التي تضررت جراء الاشتباكات الحاصلة بطرابلس سيتم دراستها من قبل اللجان المختصة من قبل الرئاسي وتعويض المواطنين، أما المبلغ الذي خصصه الرئاسي الآن فهو لدعم النازحين وتوفير احتياجاتهم.

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