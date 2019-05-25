سيارات أوروبية وأميركية تصل ميناء بنغازي

دخلت يوم أمس الجمعة لميناء مدينة بنغازي سفينة السيارات “غراند سيكلي” وعلى متنها أكثر من 1700 سيارة مستوردة من دول أوروبية.

كما أعلنت إدارة الميناء عن دخول السفينة ليون التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها 433 سيارة أمريكية الصنع بالإضافة إلى حاويات بضائع ومواد غذائية بينها حليب وملابس.

وكان الميناء قد استقبل منذ نحو أسبوع باخرة السيارات شنقهاي مُحملة بـ 1700 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل في وقت سابق من الشهر الجاري نحو 600 سيارة مستوردة من السوق الامريكية على متن الباخرة اماندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية