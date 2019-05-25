اقتصاد

سيارات أوروبية وأميركية تصل ميناء بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت يوم أمس الجمعة لميناء مدينة بنغازي سفينة السيارات “غراند سيكلي” وعلى متنها أكثر من 1700 سيارة مستوردة من دول أوروبية.
كما أعلنت إدارة الميناء عن دخول السفينة ليون التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها 433 سيارة أمريكية الصنع  بالإضافة إلى حاويات بضائع ومواد غذائية بينها حليب وملابس.
وكان الميناء قد استقبل منذ نحو أسبوع باخرة السيارات شنقهاي مُحملة بـ 1700 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل في وقت سابق من الشهر الجاري نحو 600 سيارة مستوردة من السوق الامريكية على متن الباخرة اماندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك