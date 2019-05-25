مختار الجديد يشن هجوما على السراج ووزير اقتصاد “الوفاق”.. ويطالب التأسي بالحكومة المؤقتة

شن استاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة الدكتور مختار الجديد، هجوماً حاداً ضد وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي على خلفية عدم توفير السلع المدعومة للمواطنين في مناطق سيطرة الوفاق.

وقال الجديد “بالرغم من أن فكرة الجمعيات الاستهلاكية قد عفى عنها الزمن، ولكن من باب العدالة ولتحقيق المساواة بين الليبيين، على وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق توفير السلع المدعومة أو بديل نقدي لها في المناطق التابعة لها”.

وطالب الجديد القيام بتوزيع السلع المدعومة عن طريق الجمعيات أسوة بوزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، والتي تستمر منذ سنوات بتوزيع السلع عبر الجمعيات دون توقف في المناطق التي تحت سيطرتها.

وقال الجديد “ليس من الانصاف ان يحصل مواطن ليبي على سلع مدعومة ولا يحصل عليها مواطن ليبي اخر، وعدم المساواة تعدت المواطنين لتصل الى البلديات، فالبلديات التي تعترف بالحكومة المؤقتة تحصل على موارد مالية مضاعفة من كلتا الحكومتين، أما البلديات التي تعترف بحكومة الوافاق فهي بالكاد تحصل على نصيبها، لان حكومة الوافاق وفائز السراج تحديدا مشغول بترضية البلديات التي لاتتبعه، ولا يلقي بالا أو يهتم بالبلديات التابعة له.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي