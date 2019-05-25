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استمرار ارتفاع اسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 25 مايو 2019

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 25 مايو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.45 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.42 دينار

اليورو 4.94 دينار

الجنية الإسترليني 5.58 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 3.22 دينار

الدينار الأردني 6.10 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.43 دينار

كسر الذهب عيار 18 134 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق 4.65 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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