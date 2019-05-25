اعتداء على محطة (586) بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة بسهل الجفارة

بنغازي 25 مايو 2019 (وال)- تعرضت المحطة رقم (586) الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة بمدينة زليتن، للاعتداء والتخريب من قبل المواطنين.

وقالت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة إن الهجوم نتج عنه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية : مصراته، زليتن، الخمس، القره بوللي، والمناطق المجاورة لها.

وأشارت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة إلى أنه سيتم تفريغ مليون متر مكعب من خط المياه، ليتمكن فريق الصيانة من العمل بالمنظومة من العمل على إصلاحها وعودتها إلى العمل من جديد.

وأكدت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة أن هذا العمل التخريبي هو الثالث خلال هذا الشهر، حيث وقع اعتداءان الأول بمنطقة السدادة والثاني بمدينة الخمس.

وطالبت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة السلطات المحلية والأمنية والمسؤولين في المدن، بالتعاون من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم، ووضع حدّ لوقف مثل هذه الاعتداءات كالتوصيلات غير الشرعية. (وال- بنغازي) ف ع / ر ت

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