اقتصاد

لجنة تُحقق بحريق مصحة النفط بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكّلت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة تحقيق رسمية لكشف أسباب الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في مصحة النفط بطرابلس- غرغور.

وقالت المؤسسة في بيان، السبت، إنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية بشأن الحريق الذي شب بمخزن الأدوية التابع للمصحّة عند الظهر تقريبا بالتوقيت المحلّي.

وأضافت “الوطنية للنفط” أن رجال الإطفاء تعاملوا مع الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل في غضون ساعتين، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة وإدارة المصحّة عقدتا اجتماعا طارئا لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء بتنفيذها لضمان تواصل عمل المستشفى، مبينا أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أشرف على الاجتماع وتوجه إلى موقع الحادث لتقييم الأضرار والاطمئنان على الموظفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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