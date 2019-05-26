انتعاش صادرات ليبيا غير النفطية

تعيش الصادرات الليبية غير النفطية منذ مطلع العام الجاري حالة انتعاش على مستوى المحاصيل الزراعية وعدّة صناعات أخرى.

وعلى المستوى الزراعي يعود تصدير التمور الليبية للواجهة مُجدداً بعد أن أعلنت إدارة ميناء بنغازي عن تصدير أربع حاويات مبردة فيها نحو 880 طنا من التمر الصعيدي إلى تركيا.

وهذه الدفعة ليست الأولى هذا العام فقد صدرت ليبيا في أبريل الماضي نحو 30 ألف طن من تمور صنف عجاف إلى هولندا، كما كانت شركة صدى وهي إحدى الشركات الليبية قد أعلنت في مارس الماضي عن تصدير 160 طنا من التمر صنف صعيدي للمملكة المغربية عبر ست حاويات تم شحنها من ميناء مدينة بنغازي.

أما على مستوى التصنيع فقد أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب في أبريل عن تصدير شحنة تقدر بـ7500 طن من الحديد إلى الجزائر. سبق ذلك في شهر مارس تصدير شحنة أخرى من الحديد قدرها 10 آلاف طن لدولتي مصر والجزائر شملت حديد تسليح ولفات على الساخن.

كما أعلنت إدارة ميناء بنغازي في مارس الماضي عن تصدير أعمدة ألمنيوم إلى تركيا وتقدر الكمية بنحو 400 عمود فضلا عن تصدير كسر النحاس إلى إيطاليا بكمية تقدر بأعلى من 20 ألف طن إضافة إلى تصدير كميات من الخردة لم ترد تفاصيل كمياتها من الموانئ.

وتأتي كل هذه المؤشرات وسط وضع متأزم عسكريا وسياسيا وكان من الممكن أن يكون أفضل في حال استقرار البلاد لعله يكون أفضل دعم للاقتصاد الوطني المعتمد على النفط بشكل كبير.

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