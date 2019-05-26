سعر صرف الدينار يستقر أمام الدولار

افتتحت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الأحد على استقرار للدينار أمام الدولار وانخفاض ملحوظ أمام اليورو والذهب.

وتداول التجار الدولار بأربعة دنانير وأربعة وأربعين قرشا بينما حقق اليورو مكسبا قدره أربعة قروش وتم تداوله بأربعة دنانير وأربعة وتسعين قرشا ليحقق بذلك مكسبا قدره أربعة قروش.

أما الذهب عيار ثمانية عشر كسر فقد بيع بمئة وأربعة وثلاثين 134 دينارا للغرام ليحقق مكسبا قدره دينار بالمقارنة مع ختام تداولات السوق السوداء يوم أمس السبت.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تذبذباً ملحوظاً مطلع أبريل الماضي بسبب التوترات العسكرية التي شهدتها العاصمة طرابلس بسبب تحرك الجيش الوطني نحو المدينة.

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