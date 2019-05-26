مصرف الجمهورية يُعلن توفر السيولة في البطنان

أعلن مصرف الجمهورية فرع البطنان عن توفر السيولة النقدية لكافة عملائه اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت إدارة مصرف الجمهورية أن سقف السحب النقدي سيكون 500 دينار لكل فرد، كما أشارت إدارة المصرف في إعلانها لعملائها إلى أن عمليات السحب ستستمر طيلة أيام شهر رمضان دون إيضاح عن إجمالي قيمة المبالغ المتحصل عليها من المصرف المركزي.

وكانت إدارة المصرف قد أعلنت في وقت سابق عن ورود مرتبات عدد من القطاعات العامة على رأسها مرتبات مديرية الأمن ووزارة الزراعة ومصلحة الطيران المدني بالإضافة إلى مرتبات موظفي جهاز الحرس البلدي عن شهري أبريل ومايو.

وتسعى إدارات أغلب المصارف لتوفير السيولة النقدية بشكل كافٍ منذ بدء شهر رمضان للتخفيف من معاناة المُواطنين خلال الشهر الفضيل.

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