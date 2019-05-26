الدينار عند أدنى مستوياته خلال شهرين امام الدولار واليورو بالسوق السوداء

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو تراجعا طفيفا مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الاحد، لكنها تبقى عند اعلى مستوياتها اما الدينار خلال أكثر من شهرين.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي تراجعا طفيفا اليوم حيث بلغت قيمته 4.43.75 دينار للبيع و4.43 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق الموازية.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعره 4.93 دينار بفارق قرش عن اغلاق يوم امس، فيما شهد سعر الجنية الاسترليني استقراره عند 5.58 دينار.

كما حافظ سعر كسر الذهب عيار 18 على ارتفاعه حيث بلغت قيمته 134 دينار وهو ذات السعر عند الاغلاق ليوم امس.

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