“انتعاشة خجولة” للسيولة مع اقتراب العيد

مع قرب عيد الفطر شرعت المصارف التجارية في توزيع السيولة النقدية كلا حسب مخصصاته من المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

ومع مطلع هذا الأسبوع شرع مصرف الوحدة بمنطقة اجخرة في توزيع السيولة على عملائه بقيمة 750 دينار لكل صاحب حساب بينما شرع المصرف التجاري الوطني في مدينة سرت بتوزيع السيولة النقدية على زبائنه بسقف سحب 750 دينارا للفرد.

وكان مصرف الجمهورية الأكثر نشاطا على مستوى السيولة النقدية وبلغت قيمة سقف السحب هذا الأسبوع في فرع تاجوراء الوسط 1000 دينار لكل عميل.

ومن جانبه، باشر فرع الجمهورية في مدينة ترهونة بتوزيع مخصصات عملائه من السيولة النقدية بسقف سحب وصل إلى 1500 دينار وكان فرع مصرف الجمهورية في البطنان قد أعلن يوم الاثنين عن توزيع 500 دينار لكل عميل.

الانتعاشة الطفيفة على مستوى السيولة النقدية لا تنفي استمرار أزمة السيولة الحادة في المصارف التجارية وهي بمثابة انفراجة بسيطة يعمل عليها المصرف المركزي مع قرب كل مناسبة وهو يكرر المشهد منذ خمسة أعوام تقريبا دون وجود حلول حقيقية للأزمة على المدى البعيد.

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