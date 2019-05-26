جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأحد‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 03:30

الافريقية اسطنبول ملغية

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الليبية جدة 13:00

البراق طرابلس 16:00

الافريقية تونس 17:00

الليبية تونس 22:35

الراحلة اسطنبول 00:40

الليبية جدة 22:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية جدة 02:15

البراق طرابلس 09:00

الليبية جدة 10:30

البراق تونس 13:20

الافريقية اسطنبول ملغية

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:10

الليبية جدة 21:30

الافريقية تونس 21:30

الراحلة تونس 23:30

الليبية تونس 19:45

الليبية جدة 05:30 فجر الاثنين

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