مسؤول: المركزي والرئاسي بحيرة بين تعديل ضريبة النقد الاجنبي و منحة ارباب الاسر

قال رئيس قسم السيولة النقدية في مركزي البيضاء رمزي آغا عبر حسابه الشخصي، أن المركزي في طرابلس والمجلس الرئاسي حائران هذه الأيام بين تعديل قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي أو صرف مخصص أرباب الأسر.

وسرت شائعات في وقت سابق خلال هذا الشهر وفي اوقات سابقة ان المصرف المركزي يحضر لصرف مخصصات منحة أرباب الأسر لعام 2019 خلال شهر يونيو القادم، وهو ما نفاه مدير مشروع أرباب الأسر بالمصرف.

كما سرت شائعات خلال اليومين الماضيين بشأن نية المصرف المركزي بتعديل قيمة الرسم على مبيعات النقد الاجنبي، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه أي مسؤول.

وقام المصرف المركزي خلال شهر مارس بصرف مخصصات ارباب الاسر المتبقية لعام 2018، فيما كان من المتوقع ان يتم تعديل ضريبة مبيعات النقد الاجنبي خلال الشهور الأول من 2019، بحسب تصريحات سابقة لأعضاء في المجلس الرئاسي، لكن الرئاسي قام بتأجيل هذا الأمر للإعتماد على الضريبة لدعم ميزانية البلاد.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي