بسبب الحرب التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم.. أسعار النفط تتجه للانخفاض

انخفضت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الإثنين مدفوعة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

حيث تجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات تجارية منذ 7 يناير الماضي، لحل الخلافات العالقة بينهما، إلا أنها لم تفض لأية نتائج.

وتتصاعد حالياً الأزمة بين البلدين بشأن شركة “هواوي” الصينية، التي تواجه قيودا للدخول إلى السوق الأمريكية، سواء لتسويق هواتفها أو بناء شبكات الجيل الخامس للإنترنت.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو بنسبة 0.07 بالمئة أو 5 سنتات، إلى 67.42 دولاراً للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو بنسبة 0.61 بالمئة أو 36 سنتا إلى 58.27 دولاراً للبرميل.

