“الخليج العربي” تبحث تحسين ظروف عامليها

عقد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان اجتماعا الأحد بأعضاء وموظفي الشركة لمناقشة سير الخدمات داخل الشركة وإمكانية توفيرها لجميع المستخدمين وحسب العقود المبرمة بالخصوص.

ونوقشت خلال الاجتماع المشاكل التي تعيق تنفيذ الخدمات الصحية على الوجه المطلوب بحسب وثائق التأمين المتفق عليها بالإضافة إلى بحث الحلول للمشاكل القائمة حاليا والتي تعيق توفير الخدمات الصحية المطلوبة لمستخدمي الشركة وأسرهم، وتأخر إصدار البطاقات الصحية لبعض المستخدمين بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية بالصيدليات خاصة المتعلقة بالأمراض المستعصية والخطيرة وكل المعوقات التي تؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية.

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