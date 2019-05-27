اقتصاد

ارتفاع “قياسي” في إيرادات النفط العراقي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد بيان رسمي لوزارة النفط العراقية بأن إيرادات النفط الخام في العراق ارتفعت بشكل قياسي لتبلغ اكثر من سبعة مليار دولار وذلك بسبب ارتفاع الأسعار إثر تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن.

وكانت كمية الصادرات من النفط الخام قد بلغت ما يقرب من 104 مليون برميل ومن جهته أشار عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة، إلى أن معدل سعر البرميل بلغ 67.51 دولارا، مضيفا أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

الجدير بالذكر أن العراق حقق في مارس الماضي عائدات بلغت 6.7 مليار دولار بنفس معدل التصدير لشهر أبريل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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