أسعار النفط تصل إلى 69 دولارًا

بنغازي-العنوان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى نحو 69 دولارا مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات إمدادات أوبك إلا أن المخاوف بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية والاقتصاد العالمي كبحت المكاسب.

وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء طوعا من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أو الناجمة عن عقوبات أمريكية، في أن يرتفع خام القياس العالمي برنت 29 بالمئة منذ بداية العام.

وزاد خام القياس العالمي برنت 48 سنتا إلى 69.17 دولار للبرميل وكان قد نزل بنحو 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 58.66 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية