ويليامز تدين “الاعتداء” على مصحة النفط

عبرت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، عن إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له مصحة النفط بطرابلس يوم 24 مايو الجاري.

وقالت البعثة الأممية بحسابها في “تويتر”، إن إدانة ويليامز جاءت خلال اجتماع عقدته مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأحد.

وفيما أعربت ويليامز عن ارتياحها لعدم وقوع ضحايا جراء الحادث، فقد أكدت أن الهجوم على الأهداف المدنية قد يرقى إلى جرائم الحرب.

وكانت “مؤسسة النفط” قالت إنها شكّلت لجنة تحقيق رسمية لكشف أسباب الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في مصحة النفط بطرابلس، قبل أن تعلن اليوم الحريق اندلع نتيجة لقصف مباشر.

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي فضلا عن ظهورها في تقرير المباحث الجنائية بعد فحص الحطام الموجود في المخزن المدمر.

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