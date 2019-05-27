سعر صرف الدينار يرتفع مقابل الدولار واليورو والاسترليني

شهدت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الأحد على ارتفاع للدينار أمام الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والذهب.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم بـ4.415 بينما حقق اليورو تراجعا قدره أربعة قروش وتم تداوله بأربعة دنانير وتسعون قرشا.

كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعه مقابل الدينار في السوق السوداء وبلغ سعره 5.54 دينار.

أما الذهب عيار ثمانية عشر كسر فقد بيع بـ143 دينارا للغرام ليتراحع بما مقداره دينار كاملا بالمقارنة مع افتتاح تداولات السوق السوداء يوم الاثنين.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تذبذباً ملحوظاً مطلع أبريل الماضي بسبب التوترات العسكرية التي شهدتها العاصمة طرابلس بسبب تحرك الجيش الوطني نحو المدينة.