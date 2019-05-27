اقتصاد

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. تقترب من النور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المنتظر أن تدخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري مع أن دولا كتونس لم تصادق حتى الآن عليها

ووصف البعض هذه الاتفاقية بـ”التاريخية” كونها ستساهم في تسريع معدل التنمية في القارة السمراء بإطلاق أكبر منطقة تبادل حر على مستوى العالم.

ولازالت تونس تجري مفاوضات لبحث مراحل تنفيذ الاتفاق الذي سيتضمن السلع والخدمات والاستثمار والمنافسة وسيساهم  في إزالة الحواجز التجارية بين الدول الأفريقية.

ويقول متابعون إن هذه الاتفاقية ستغير حياة سكان القارة التي طالما عانت الفقر، حيث ستعمل على خلق سوق سيوفر فرصا عديدة لتشجيع الاستثمار وتكون أرضا للانطلاق نحو اتفاقات أخرى كالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي والتكتل الاقتصادي، وغيرها من الكيانات التي ستساعد في تسريع معدل النمو.

الخطوة القادمة في إطار الاتفاقية ستكون عقد قمة لإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يوم 7 يوليو المقبل، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات إلى أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل رسمي في الـ30 من مايو الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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