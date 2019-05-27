اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. تقترب من النور

من المنتظر أن تدخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري مع أن دولا كتونس لم تصادق حتى الآن عليها

ووصف البعض هذه الاتفاقية بـ”التاريخية” كونها ستساهم في تسريع معدل التنمية في القارة السمراء بإطلاق أكبر منطقة تبادل حر على مستوى العالم.

ولازالت تونس تجري مفاوضات لبحث مراحل تنفيذ الاتفاق الذي سيتضمن السلع والخدمات والاستثمار والمنافسة وسيساهم في إزالة الحواجز التجارية بين الدول الأفريقية.

ويقول متابعون إن هذه الاتفاقية ستغير حياة سكان القارة التي طالما عانت الفقر، حيث ستعمل على خلق سوق سيوفر فرصا عديدة لتشجيع الاستثمار وتكون أرضا للانطلاق نحو اتفاقات أخرى كالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي والتكتل الاقتصادي، وغيرها من الكيانات التي ستساعد في تسريع معدل النمو.

الخطوة القادمة في إطار الاتفاقية ستكون عقد قمة لإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يوم 7 يوليو المقبل، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات إلى أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل رسمي في الـ30 من مايو الجاري.

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