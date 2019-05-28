أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.405 دينار
|4.400 دينار
|اليورو
|4.90 دينار
|4.82 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.54 دينار
|5.46 دينار
|الليرة التركية
|0.72 دينار
|0.64 دينار
|الدينار التونسي
|1.44 دينار
|1.36 دينار
|الجنية المصري
|0.23 دينار
|0.222 دينار
|الدولار الكندي
|3.19 دينار
|3.11 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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