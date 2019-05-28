استمرار أزمة السيولة في غات وأوباري

ما زالت الطوابير مستمرة أمام شبابيك المصارف في غات وأوباري على أمل الحصول على مدخراتهم من الأموال التي انقطعت عن هذه المدن 5 أشهر.

مصدر مصرفي مسؤول في مدينة غات رفض ذكر اسمه لدواع أمنية كشف لـ218 أسباب عدم توفر السيولة النقدية طيلة الفترة الماضية وأبرزها عدم تمكن المركزي في طرابلس والبيضاء من إرسال الأموال، موضحا أن المركزي في طرابلس تعاقد مع طيران عسكري لنقل السيولة إلا أنه توقف لدواع عسكرية بعد منع التحليق جنوبا.

وأضاف ذات المصدر لقناتنا أن الخطوط الليبية كانت تنقل الأموال باتفاق مع المركزي بمقابل ألفي دينار إلا أن توقف الرحلات لأوباري شكل عائقا أمام استمرار الدفعات.

مصدر مصرفي آخر في غات صرح لقناتنا بأن الأموال التي أرسلت من البيضاء فقط خصصت لمصارف سبها والمناطق القريبة منها مبديا استغرابه من عدم تخصيص أموال لمدينة غات.

المواطنون من جانبهم طالبوا المؤسسة المصرفية بإيجاد حلول لتوفير السيولة، مشددين على احترام مسؤوليتهم أمام أهل الجنوب الذين مر عليهم جزء من رمضان من دون أموال لسد حاجتهم فيما تبقى من الشهر واقتراب عيد الفطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية