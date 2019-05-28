ارتفاع جديد للدينار امام الدولار واليورو فـي السوق السوداء

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو هبوطا جديدا مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الثلاثاء، بعد استقرارها خلال الايام الماضية على ارتفاع نسبي.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي تراجعا جديدا اليوم حيث بلغت قيمته 4.395 دينار للبيع و4.385 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق الموازية بفارق قرشين سعر الاغلاق ليوم امس.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم هبوطا جديدا حيث بلغ سعره 4.89 دينار بفارق قرش عن اغلاق يوم امس، فيما شهد سعر الجنية الاسترليني انخفاضه إلى 5.52 دينار بفارق قرشين عن سعر الاغلاق ليوم امس.

كما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 انخفاضا ملحوظاً لتبلغ قيمته 130 دينار بفارق 3 دنانير عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وتراجعت اسعار العملات على الرغم من العوامل المؤثرة الاخرى التي تدفع الدينار للتراجع، لكن قلة الطلب على الدولار وسريان شائعات بتعديل ضريبة مبيعات النقد الاجنبي وصرف منحة ارباب الاسر ل2019 ساهمت في تراجعها نسبياً.

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