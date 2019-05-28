اقتصاد

“الإنشاءات النفطية” تُوقع مذكرة تعاون مع فيروستال العالمية

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة أمس الأثنين اجتماعا موسعا مع المدير التنفيذي لشركة فيروستال مارك نعمان، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.
ونوقشت في الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة آلية التعاون بين فيروستال والوطنية للإنشاءات في عدة مجالات مُتنوعة من بينها إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لقطاعي النفط والغاز في ليبيا.

وشملت الاتفاقية توقيع اتفاقية “إم أو يو” كما تم التطرق خلال اللقاء لأهمية تبادل الخبرات والرفع من مستوى التدريب لموظفي الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة بالتعاون مع شركة فيروستال وسُبل الاستفادة من خبراتها بأفضل شكل مُمكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك