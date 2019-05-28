“الوحدة فرع جردينة” يُعلن توفر السيولة

أبلغ مصرف الوحدة فرع جردينة كافة عملائه بتوفر السيولة النقدية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما ورد عن إدارة المصرف فإن سقف السحب سيكون بقيمة 750 دينارا لمن ترد إليهم مرتبات بينما خصص المصرف 250 دينارا لكل صاحب حساب جار.

وكان فرع جردينة قد عمل في شهر أبريل الماضي على تخصيص أموال لعملائه بسقف سحب بلغ وقتها 1000 دينار.

وتسعى أغلب المصارف لتوفير قدر كافٍ من السيولة النقدية للمواطنين بالتزامن مع اقتراب موعد العيد الذي تزيد فيه مصاريفهم.

ويشتكي تُجار مُختلف السلع من موجة ركود ضربت أغلب المتاجر خلال شهر رمضان بسبب شح السيولة النقدية لدى المواطنين، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع.

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