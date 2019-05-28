ارتفاع جديد لسعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو والذهب

شهدت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الثلاثاء استمرار ارتفاع الدينار أمام الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والذهب.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم بـ4.40 بينما حقق اليورو تراجعا قدره قرش واحد وبلغ سعره 4.89 دينار.

كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعه مقابل الدينار في السوق السوداء وبلغ سعره 5.52 دينار.

أما الذهب عيار ثمانية عشر كسر فقد بيع بـ140 دينارا للغرام ليتراحع بما مقداره 3 دنانير كاملة بالمقارنة مع افتتاح تداولات السوق السوداء يوم الثلاثاء.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تذبذباً ملحوظاً مطلع أبريل الماضي بسبب التوترات العسكرية التي شهدتها العاصمة طرابلس بسبب تحرك الجيش الوطني نحو المدينة.