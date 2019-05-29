التوتر الأمني بورشفانة يرفع أسعار الخضروات

أكد وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر في تصريحات لـ 218 أن المواطن الليبي بحاجة لإنفاق ضعف مرتبه ليتمكن من تغطية مصروفاته خلال رمضان وهذا يتكرر مع مصروفات عيدي الفطر والأضحى.

وأرجع عصر أزمة ارتفاع أسعار الخضروات منذ أبريل بالأسواق في المنطقة الغربية لمسألة التوتر الأمني الذي تعيشه منطقة ورشفانة التي تعد زراعية بالدرجة الأولى ومصدرا أساسيا للخضروات في المنطقة الغربية.

ولم تتحسن القدرة الشرائية للمواطن الليبي في رمضان هذا العام بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا كغيره من الأعوام السابقة فضلا عن أزمة السيولة النقدية.

وأشار وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة خلال حديثه إلى دور الوزارة في توفير السلع الأساسية في بعض مدن المنطقة الغربية الخاضعة للحكومة المؤقتة منها رقدالين وقصر بن غشير وبعض مدن الجبل وباطن الجبل بالإضافة إلى صبراتة مشددا على أن الغلاء طال باقي المواد الغذائية في المحال التجارية.

وأكد عصر أن تدني المرتبات في القطاع العام يقف عائقا أمام تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

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