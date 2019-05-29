انخفاض نسبي في أسعار النفط

سنغافورة-العنوان

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 69.53 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.46 دولار للبرميل بانخفاض 70 سنتا أو 1.2 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر يونيو أو مطلع يوليو لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلا.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أنطون سيليانوف، يوم الأربعاء، إن بلاده ستدرس احتمال تمديد العمل باتفاقها مع أوبك لخفض إنتاج النفط.

المصدر-(رويترز)

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية