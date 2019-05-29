اقتصاد

مؤشر الثقة الاقتصادية التركي “ينزف”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر تقرير معهد الإحصاء التركي أن مؤشر الثقة الاقتصادية لتركيا قد سجل أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضي ليسجل في شهر مايو 77.5 نقطة لينزل بنسبة 8.5 بالمئة عن مستوى الشهر السابق

وأضاف التقرير أن تراجع المؤشر يرجع لعدة عوامل كتراجع ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي وتراجع تجارة التجزئة والإنشاءات ومؤشر الصناعات التحويلية والخدمات، وكان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمئة في أبريل ، عند 84.7 نقطة ، ويذكر أن تركيا تعاني أزمة اقتصادية خانقة منذ شهر أغسطس العام الماضي تراجعت على إثرها قيمة الليرة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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