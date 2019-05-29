مؤشر الثقة الاقتصادية التركي “ينزف”

ذكر تقرير معهد الإحصاء التركي أن مؤشر الثقة الاقتصادية لتركيا قد سجل أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضي ليسجل في شهر مايو 77.5 نقطة لينزل بنسبة 8.5 بالمئة عن مستوى الشهر السابق

وأضاف التقرير أن تراجع المؤشر يرجع لعدة عوامل كتراجع ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي وتراجع تجارة التجزئة والإنشاءات ومؤشر الصناعات التحويلية والخدمات، وكان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمئة في أبريل ، عند 84.7 نقطة ، ويذكر أن تركيا تعاني أزمة اقتصادية خانقة منذ شهر أغسطس العام الماضي تراجعت على إثرها قيمة الليرة

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