استقرار الدولار واليورو على انخفاض أمام الدينار وارتفاع الذهب بالسوق السوداء

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو استقرارها على انخفاض مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الاربعاء، بعد تراجعها خلال الايام الماضية.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي استقراره على انخفاض اليوم حيث بلغت قيمته 4.395 دينار للبيع و4.385 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق السوداء.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم استقراره ايضا حيث بلغ سعره 4.89 دينار، كما استقر سعر الجنية الاسترليني على انخفاض عند 5.52 دينار.

فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 ارتفاعا نسبياً لتبلغ قيمته 131 دينار بفارق دينار عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وتراجعت اسعار العملات على الرغم من العوامل المؤثرة الاخرى التي تدفع الدينار للتراجع، لكن قلة الطلب على الدولار وسريان شائعات بتعديل ضريبة مبيعات النقد الاجنبي وصرف منحة ارباب الاسر ل2019 ساهمت في تراجعها نسبياً.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي