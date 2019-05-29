اعتداء على غرفة رقم (670+37) بخط أجدابيا – بنغازي

أجدابيا 29 مايو 2019 (وال)- تعرضت الغرفة رقم (670+37) بخط أجدابيا – بنغازي قرب تقاطع طريق أجدابيا – طبرق الثلاثاء، لاعتداء من قبل المواطنين لقيامهم بتوصيلات غير شرعية.

وأوضحت إدارة التشغيل والصيانة في منظومة السرير سرت تازربو بنغازي أن الاعتداء تعذر إصلاحها بسبب ارتفاع الضغط بالغرفة، والذي يصل إلى (8 بار ).

وأكدت إدارة التشغيل والصيانة أن فرق التشغيل والصيانة بموقع أجدابيا، تقوم حالياً بإعداد خطة للطوارئ، لمحاولة علاج التسرب الذي قد يؤدي إلى تخفيض الإمداد المائي أو انقطاعها بخط أجدابيا بنغازي وخط أجدابيا سرت.

وطالبت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي جميع الجهات المختصة الشرطية والأمنية ومجالس البلديات في المدن والمناطق التي يمر بها خطوط منظومة النهر الصناعي، اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين، حيث يُعتبر مثل هذه الاعتداءات جريمة تهدد استمرار التدفق المائي إلى المدن. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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