اقتصاد

استمرار العمل بمصارف الشرق حتى موعد العيد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء منشورا للمديرين العامين بالمصارف التجارية ومديري المنطقة الشرقية للمصارف التجارية.

وشدد المنشور على وجوب تقيد كافة العاملين بالتعليمات السابقة الصادرة عن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بشأن التزام كافة العاملين بمواعيد العمل خلال شهر رمضان حتى آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر على أن تقفل المصارف اعتبارا من أول يوم في العيد ويكون الرجوع إلى العمل يوم الأحد الموافق لـ9 من يونيو المقبل.

يشار إلى أن ميعاد اليوم الأول لعيد الفطر لم يتم تحديده بعد من قبل سلطات الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب أو حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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